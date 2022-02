Beschuit met muisjes voor babygorilla in Blijdorp

In de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp werd vandaag beschuit met muisjes uitgedeeld. Gorilla Aya is onverwacht bevallen van een jong. De moeder zat aan de anticonceptiepil, maar werd toch zwanger. Verzorgers ontdekten het babyaapje vrijdagochtend in het verblijf.

"Het jong is zeer welkom, maar was niet gepland", laat Blijdorp weten in een persbericht. "Het aantal geboortes wordt gereguleerd vanuit het Europese fokprogramma. Dat betekent dat vrouwtjes langere tijd aan de pil zijn om te voorkomen dat er te veel jongen worden geboren."

Het gorillaatje is een kind van moeder Aya en vader Bokito. Met de nieuwste aanwinst zijn er nu acht gorilla's in Blijdorp. "Het is een zeer ervaren en sociale familiegroep die met succes jongen heeft grootgebracht. De familie is erg geïnteresseerd in de kleine, maar mag nog niet te dichtbij komen van Aya", zo valt ook te lezen bij RTV Rijnmond.

Kraamvisite

Verzorgers kunnen om diezelfde reden nog niet zeggen wat het geslacht is van de babygorilla. Moeder Aya houdt haar jong dicht tegen zich aan, waardoor het lastig te bekijken is.

Als alles goed blijft gaan, kunnen bezoekers in de loop van vandaag of morgen al op kraamvisite. Maar moeder Aya heeft de mogelijkheid zich terug te trekken en de rust op te zoeken, dus er zijn geen garanties dat het jong goed te zien is.

Het kleintje is een westelijke laaglandgorilla, die in Afrika ernstig bedreigd is door de vernietiging van het leefgebied, stroperij en oorlog. Daarnaast gaat volgens Blijdorp veel leefgebied verloren door het delven van een erts dat nodig is voor de batterijen van mobiele telefoons.