De uitzending van 11 februari

Het kabinet heeft altijd gezegd dat het OMT volstrekt onafhankelijk is. Volgens deskundigen is door de bemoeienis van het ministerie de onafhankelijkheid van het OMT geschonden.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in de eerste maanden van de coronacrisis verschillende keren geprobeerd tekstuele wijzigingen in conceptadviezen van het OMT aan te brengen - en is daarin ook geslaagd.

'Quarantaineregels moeten op de schop'

In veel sectoren is het lastig om de roosters rond te krijgen. Veel werknemers zitten in quarantaine of isolatie vanwege een coronabesmetting. Er zijn versoepelingen op komst, veel bedrijven hopen dat ook de quarantaineplicht gaat verdwijnen, zodat besmette werknemers die zich niet ziek voelen weer aan de slag kunnen.