Bij gouden Schulting valt last van haar schouders: 'Was zo zenuwachtig, niet normaal'

Volgens Schulting voelde het verdedigen van haar titel als een flinke last. "Het brengt ontzettend veel druk met zich mee. Ik wil ontzettend graag een gouden plak winnen, maar in het shorttrack is niets vanzelfsprekend. Ik geloof het nog niet helemaal dat het weer is gelukt."

"Ik was zo zenuwachtig, niet normaal. Ik had goede benen in de kwartfinale, maar dan moet je het wel ook laten zien in de finale", zei ze. "Het belangrijkste van vandaag was dat ik naar mezelf ben blijven kijkt. Alles rit voor rit bekijken."

Er is last van de schouders van shorttrackster Suzanne Schulting gevallen na het winnen van haar tweede gouden medaille op de 1.000 meter bij de Olympische Spelen. "Ik kan het bijna niet geloven dat het weer is gelukt", jubelde de tweevoudig olympisch kampioen.

Schulting viel bondscoach Jeroen Otter na haar winnende race om de nek. De trainer was meer dan trots op zijn pupil. "Het wordt soms niet begrepen hoe moeilijk dit is. Favoriet zijn is één ding, dat verdien je door veel te winnen. Dan kom je in een positie mensen verwachten dat je meer gaat winnen en dan ben je diegene die daar wel of niet mee kan omgaan"', gaf hij aan na de tweede olympische titel van Schulting op de 1.000 meter op rij.

Otter vergeleek de prestatie van zijn pupil met het optreden van de baanwielrenners vorig jaar op de Zomerspelen in Tokio. De baanwielrenners waren ook torenhoog favoriet en maakten die rol in Japan volledig waar. "Dat willen wij ook graag. En als het dan lukt op deze manier. Suzanne wint de kwartfinale met een wereld- en olympisch record, wint de halve finale en doet het opnieuw in de finale. Geweldig."

Drama aflossingsploeg

Vlak voor de gouden race van Schulting ging het mis met de aflossingsploeg bij de mannen. Dat kreeg Schulting allemaal mee. "Ik heb gezegd: keep your eyes on the prize (focus op de prijs, red.). Zij zei: ik wil het er niet over hebben. Ze haalde haar kracht misschien wel uit het optreden van Xandra Velzeboer, die voor haar de B-finale winnend afsloot. Op een prachtige manier."