Hoe het ministerie OMT-adviezen aanpaste

Ambtenaren van het ministerie doen daarop verschillende tekstsuggesties, die vaak gedeeltelijk zijn zwart- of witgelakt. Daardoor is niet goed na te gaan om welke inhoudelijke toevoegingen het precies gaat:

Als we het ministerie om opheldering vragen zegt een woordvoerder dat het OMT onafhankelijk is, maar dat het ministerie wel vragen kan stellen als er "onduidelijkheden" of "onvolkomenheden" in de adviezen staan.

Na elke OMT-bijeenkomst volgt een briefing in het zogeheten Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), waar OMT-voorzitter Van Dissel het advies toelicht aan topambtenaren en bestuurders. Die kijken welke delen van het OMT-advies praktisch uitvoerbaar zijn, en brengen daarover advies uit aan het kabinet. "Uit dit overleg kunnen tekstsuggesties naar voren komen" voor de OMT-adviezen, zo laat het RIVM ons weten. "De adviezen moeten immers 'uitlegbaar' zijn en 'zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk'."

Hoe vaak het ministerie dergelijke tekstsuggesties voor de OMT-adviezen doet? "We stellen bij het grootste deel van de adviezen wel een paar vragen", zo laat het departement weten. Het is vervolgens aan het OMT-secretariaat, dat wordt gevoerd door het RIVM, om deze suggesties te waarderen en al dan niet in gewijzigde vorm over te nemen. Het RIVM laat weten dat het daarbij om "tekstuele verduidelijkingen en niet om inhoudelijke koerswijzigingen gaat".

Uit de vrijgegeven stukken blijkt dat er inderdaad OMT-adviezen aan de leden van het BAO worden gestuurd. Maar daarvóór stuurt het RIVM soms ook al een concept van dat advies naar verschillende e-mailadressen van het ministerie. Ambtenaren reageren dan al met suggesties voor de tekst.

De belangrijkste vraag is hier of het daadwerkelijk alleen om verduidelijkingen in de tekst gaat, of dat er ook inhoudelijke wijzigingen zijn voorgesteld en doorgevoerd. En zijn de OMT-leden over die wijzigingen wel geraadpleegd?

Veel stukken die betrekking hebben op de concept-adviezen zijn zoals gezegd zwartgelakt of worden geheim gehouden, maar de ambtenaren die de stukken van lak hebben voorzien zijn niet altijd even consequent in wat zij wel en niet verstrekken en op basis van welke juridische weigeringsgrond. Soms treffen we namelijk dubbele documenten aan waarbij de ene keer een bepaalde passage wél en de andere keer een bepaalde passage niet is weggelakt.

Een aantal tekstsuggesties van het ministerie zijn dus zichtbaar. Dan is te zien om welke inhoudelijke aanpassingen het gaat.

De voorbeelden

We hebben drie aangepaste OMT-adviezen verder uitgediept, inclusief screenshots van de mailwisselingen:

- Bekijk hier hoe een OMT-advies voor chauffeurs in de dagbesteding werd aangepast: 'Dit is niet goed uit te leggen'

- Bekijk hier hoe in een OMT-advies mondmaskers in een verpleeghuis werden ontmoedigd: 'Het mag nog wel een tandje scherper?'

- Bekijk hier hoe een zin aan het advies werd toegevoegd die voor de politieke spreeklijn goed uit kwam: 'Het zou ons helpen'