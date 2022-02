Indrukwekkende Schulting prolongeert olympische titel op 1.000 meter

Suzanne Schulting heeft op de Olympische Spelen in Peking op indrukwekkende wijze haar titel op de 1.000 meter geprolongeerd. De 24-jarige Friezin hield in een harde finale de Zuid-Korea Choi Min-jeong en de Belgische Hanne Desmet achter zich.

Lang leek de finale uit te draaien op een gevecht tussen Schulting en haar Italiaanse rivale Arianna Fontana. Die kwam echter door een contact met de Amerikaanse Kristen Santos ten val kwam. Door het incident schoven Choi en Desmet naar voren, maar dat deerde Schulting niet.

Schulting is nu samen met de Zuid-Koreaanse Lee-Kyung Chun (in 1994 en 1998) de enige shorttrackster die twee keer olympisch goud op de 1.000 meter heeft gewonnen.

Revanche

Schulting hield maandag aan haar zilveren medaille op de 500 meter nog een bijsmaak over. Die prestatie voelde in haar ogen als het verlies van het goud, omdat ze zich bij het ingaan van de laatste bocht had laten verrassen door Fontana. Vrijdag nam Schulting revanche op zichzelf.

Met de vorm van de grote favoriete zat het vandaag sowieso goed. Na haar olympisch record in de voorrondes op woensdag, begon Schulting de dag tot haar eigen verbazing met een wereldrecord in de kwartfinales. Ook in de halve finale was Schulting bij de les door als eerste over de finish te komen.