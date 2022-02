Knegt na missen olympische finale aflossing: 'Dit is zwaar kloten'

De afloop van de aflossingsrace van de Nederlandse mannen, nota bene de wereldkampioenen op de discipline, was tekenend voor het toernooi van shorttrackers. Na de mislukte opening van het olympisch toernooi op de gemende aflossing door een val van Suzanne Schulting lukte er op de individuele afstanden (1.500, 1.000 en 500 meter) bij de mannen weinig. Alleen debutant Sven Roes haalde individueel een B-finale, voor de ervaren Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat waren er vooral tegenvallers.

Nog niet de oude

Sjinkie Knegt, winnaar van olympische medailles in 2014 en 2018, bleek in China nog niet helemaal de oude, na zijn brandongeluk in januari 2019 waarbij hij zware verwondingen opliep. Knegt kwam van ver, volbracht een huzarenstukje om terug te keren aan de top en was dolblij er in Peking weer bij te zijn. Op het ijs verliep het allemaal wat minder positief de afgelopen week. Met het drama van de aflossing als sluitstuk.

"We hadden hier graag in de finale van de aflossing gestaan. Het ging ook goed. We hebben in het verleden vaak mensen op de lijn geklopt, nu worden wij op de lijn geklopt", zei de 32-jarige Fries teleurgesteld.

De Laat man van de finish

Vooraf was afgesproken dat Itzhak de Laat voor het Oranje-kwartet de finish voor zijn rekening zou nemen. Oranje had tot twee ronden voor het einde de tweede plaats in bezit. De Laat: "Die laatste twee ronden zijn zo moeilijk. Ik kreeg geen snelheid meer. Die Simjon Jelistratov kwam met zoveel snelheid voorbij", zei hij, na een enorme huilbui.