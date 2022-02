Nederlandse shorttrackers komen 0,002 seconde tekort voor finaleplek

De Nederlandse shorttrackmannen hebben zich in Peking net niet weten te kwalificeren voor de olympische finale van de relay. Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Jens van 't Wout en Sven Roes kwamen in de halve finale 0,002 seconde tekort op nummer twee Rusland.

Nederland liet zich in de race goed van voren zien en nam in de slotfase ook het initiatief met onder anderen een rappe Knegt, maar op de finish was het De Laat die Semjon Jelistratov van de Russische ploeg voor moest laten. Zuid-Korea won de race.

Voor Nederland rest nu de B-finale, maar daar zat Oranjeploeg na afloop even niet op te wachten. "Semjon kwam met zoveel snelheid aan. Ik merkte in de bocht dat ik al snelheid verloor. Ik heb het verknald", baalde de zichtbaar teleurgestelde De Laat.