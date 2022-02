Kritiek op woordgebruik ambtenaren in interne coronamails, minister vraagt begrip

Minister Kuipers van VWS vraagt om begrip voor de mailtjes uit 2020 van de ambtenaren van zijn ministerie over het coronabeleid. FvD-leider Baudet en PVV-leider Wilders lieten gisteren via tweets weten dat zij ontstemd zijn over het woordgebruik van de ambtenaren en de manier waarop er over grondrechten werd gesproken.

In mei 2020 mailden ambtenaren over de ontwikkeling van een app voor besmettingsmeldingen, die app werd later de CoronaMelder. Zij bespreken het draagvlak onder burgers om zo'n app te downloaden en zo het bron- en contactonderzoek van de GGD te ondersteunen.

Het gaat over onderzoek waaruit blijkt dat er een verschil is tussen wat mensen zeggen en wat zij vervolgens doen. In een van de mailtjes staat: "Wellicht dat het gat hier minder groot is als de worst wordt voorgehouden dat er in de toekomst minder vrijheidsbeperkingen zullen zijn?"

In een ander mailtje wordt er gesproken over het bewust verhullen van de zwakke juridische onderbouwing onder bepaalde coronamaatregelen en het meningsverschil van ministers hierover. Ook wordt er gesproken over het voorkomen van extra vragen van de Tweede Kamer.

Kuipers vraagt begrip

"De afgelopen twee jaar is onder heel hoge druk en in een grote crisis gewerkt", zei Kuipers voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. "Dat is geen excuus voor de toon van sommige mails. We gaan op het ministerie gesprekken hebben over hoe je onder zulke omstandigheden toch zorgvuldig blijft."

Kuipers noemt de mailtjes ongelukkig, maar vraagt om begrip vanwege de omstandigheden tijdens het hoogtepunt van de pandemie. "We moeten even de klok terugdraaien en kijken in welke situatie we toen zaten. We werden geconfronteerd met grote aantallen ziektegevallen en ernstig zieke mensen. Ambulances, helikopters gingen af en aan. Patiënten werden naar Duitse ziekenhuizen gebracht. We waren toen bezig met het bedenken van maatregelen waardoor besmettingen en beperkingen voor burgers konden worden voorkomen."

De mailtjes maakten onderdeel uit van de meer dan 5000 documenten die het ministerie van VWS maandag openbaar maakte na een Wob-verzoek. Het gaat om brieven, offertes, presentatiesheets, interne mails en andere stukken. Er zitten ook informele, korte berichtjes van ambtenaren aan elkaar tussen.