KNVB-directeur Van Leeuwen: 'Naïef te denken dat het in het voetbal niet voorkomt'

"Echt verschrikkelijk dat door wangedrag van mensen met macht andere mensen onveilig zijn. In dit geval vrouwen, slachtoffers, die best wel lang met hun verhaal hebben rondgelopen om het te melden." Het zijn de woorden van KNVB-directeur Marianne van Leeuwen. Ze is vrijdagochtend in Den Haag om het protest bij te wonen waarbij de eredivisieclubs en de voetbalbond KNVB pleiten voor volle stadions in het betaald voetbal. Op dit moment mogen stadions maar voor een derde gevuld worden, al zijn er signalen dat het kabinet dinsdag gaat aankondigen dat alle stoeltjes weer bezet mogen worden. App-contact met Van der Sar Hoe reageert de KNVB op het nieuws van het seksueel grensoverschrijdend gedrag van voormalig Ajax-directeur Marc Overmars binnen de club? Vlak voor het persbericht van Ajax, waarin werd gezegd dat de technisch directeur per direct opstapt vanwege grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie, werd Van Leeuwen ingelicht. Ze had app-contact met algemeen directeur Edwin van der Sar om hem sterkte te wensen, maar daar kwam nauwelijks reactie op.

Van Leeuwen: "Het is naïef om te veronderstellen dat zo'n maatschappelijk probleem niet in het voetbal voorkomt. Maar nu het concreet is, doet dat pijn. Het is een enorme klap. Het zet iedereen aan het denken." De KNVB had het onderwerp al op de agenda staan, maar door de recente ontwikkelingen komen de maatregelen tegen seksueel wangedrag en machtsmisbruik binnen het voetbal in een stroomversnelling. Maatregelen KNVB Van Leeuwen: "Bij de KNVB doen we alles om een veilig werkklimaat te hebben, maar net als andere bedrijven in Nederland zijn we nu getriggerd om daar nog scherper naar te kijken."

