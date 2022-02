Sluit Van der Poel loopbaan al af na twee keer goud? 'Dat is wel mijn intentie'

Na zijn sensationele rit op de 10.000 meter, waarin hij in een wereldrecord olympisch kampioen werd, lijkt Nils van der Poel zijn afscheid van de schaatssport aan te kondigen. "Dit is het einde van een heel goed hoofdstuk." De 25-jarige Zweedse schaatser was de afgelopen twee seizoenen onverslaanbaar op de lange afstanden. "Het is wel mijn intentie om nu te stoppen", vertelde hij na het winnen van zijn tweede olympische gouden medaille in Peking. "Het was een geweldig avontuur." Bekijk hieronder de reactie van Nils van der Poel na het behalen van de gouden medaille op de 10.000 meter.

Van der Poel lijkt te stoppen met schaatsen: 'Einde van goed hoofdstuk' - NOS

Van der Poel bedankte ook zijn concurrenten. "Zij hebben mij gevormd en ervoor gezorgd dat ik zo ben geworden. Het zou een uitdaging zijn om het nog een keer te doen, maar dat zou niet hetzelfde zijn." "Er zijn nog grotere uitdagingen voor mij. Daar ben ik nieuwsgierig naar." Respect voor Van der Poel Een van zijn grote concurrenten de afgelopen twee jaar was toch wel Patrick Roest, die net als op de 5.000 meter genoegen moest nemen met de zilveren medaille. Roest ging voor de dweilpauze aan de leiding met 12.44,60 en alleen Van der Poel was uiteindelijk sneller. "Er zat niet meer in vandaag, ik heb echt alles gegeven", aldus Roest. "Ik ging echt diep en het verval was niet al te groot. Ik ben blij met zilver." Bekijk hieronder de reactie van Patrick Roest na het veroveren van zijn zilveren medaille en direct na zijn rit op de 10.000 meter.

"Ik kan niet balen van deze race", zei Roest na afloop. "Als ik na Nils had gereden, had ik die tijd van hem echt niet gehaald. Respect voor zijn tijd. Ik heb er in ieder geval alles uitgehaald en er was er eentje heel veel beter." Roest kan zich nu opmaken voor de ploegenachtervolging, waarop hij dinsdag samen met Sven Kramer en Marcel Bosker goud hoopt te veroveren. "Daar gaan we alles aan doen, want ik heb nu drie keer zilver en er mist nog één kleur: goud."

Roest vindt uitspraken Van der Poel over corruptie 'onsportief' Patrick Roest wilde na afloop ook nog iets kwijt over de uitspraken van Nils van der Poel, voorafgaand aan de 10.000 meter. De Zweedse schaatser opende verbaal de aanval op de Nederlandse schaatsbond. Hij beschuldigde de KNSB van corruptie, omdat de bond met een bewegingswetenschapper een dagelijkse lobby zou voeren in een poging ijsmeester Mark Messer te beïnvloeden. "Het is zonde dat het zo gaat", aldus Roest. "Iedereen maakt een praatje met de ijsmeester en hij vraagt wat wij van het ijs vinden. Er heeft zich niets geks afgespeeld. Het is jammer dat hij er zoiets groots van maakt. Dan ga je niet met veel respect om met je concurrenten." Roest vond de uitspraken onsportief van Van der Poel. "Ik vind het wel heftig om het in één zin te noemen met doping. Het is onsportief om het zo groot te maken. Dat vind ik echt heftig."

Jorrit Bergsma reed in het eerste gedeelte van de 10.000 meter lang onder de tijd van Roest, maar zijn versnelling kwam minder makkelijk. Hij eindigde uiteindelijk als vierde in 12.48,94. "Het kwam er gewoon niet uit vandaag", aldus Bergsma. "Ik ben fit, in de training ging het goed, maar vandaag lukte het gewoon niet. Ik moest er echt voor werken en dan komt het niet vanzelf. Het was de bedoeling om een goede rit neer te zetten." Bekijk hieronder de reactie van Jorrit Bergsma na de 10.000 meter.

Bergsma baalt van vierde plaats: 'Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan' - NOS