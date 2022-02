Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox krijgt Duitse vredesprijs

De Nederlandse klimaatadvocaat Roger Cox heeft de Dresden-prijs gewonnen voor zijn werk voor Milieudefensie in de zaak tegen olieconcern Shell.

De Dresden-prijs is een internationale vredesprijs die gaat naar mensen die door hun handelen conflicten en geweld hebben voorkomen. De vereniging Vrienden van Dresden noemt de toekenning van de prijs aan Cox een erkenning van zijn bijdrage aan de strijd om met legale middelen te voldoen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen.

Vechten voor vreedzaam leven

In mei vorig jaar won Cox een zaak die door Milieudefensie was aangespannen tegen Shell. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat Shell de CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent moet verminderen ten opzichte van 2019.

"Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Opkomen voor vrede in tijden van klimaatcrisis betekent verantwoordelijk handelen en vechten voor een humaan en dus vreedzaam leven voor toekomstige generaties. Dit is alleen mogelijk als de vernietiging van de planeet kan worden gestopt", aldus de organisatie over de toekenning.