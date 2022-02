Onnavolgbare Van der Poel pakt goud met wereldrecord, zilver Roest op 10.000 meter

De Zweed Nils van der Poel heeft op de olympische 10.000 meter met een wereldrecord het goud veroverd. Met 12.30,74 was de onnavolgbare Zweed maar liefst 13,85 seconden sneller dan Patrick Roest, die zich opnieuw moest neerleggen bij een tweede plaats.

In Peking herhaalde Van der Poel dat kunststukje, nadat hij zondag al het goud had veroverd op de vijf kilometer door Roest 0,47 seconde voor te blijven.

"Vaak begint hij te snel, maar dit is te langzaam", oordeelde commentator Martin Hersman na twee rondjes van 31,2 seconden.

Roest was ook op de tien kilometer de beste Nederlander. Vastberaden om zichzelf niet meteen op te blazen met een snelle start, begon hij in de tweede rit opvallend voorzichtig aan zijn eerste olympische tien kilometer.

Halverwege de rit werd het plan van Roest duidelijk: in de laatste vijf kilometer probeerde hij zijn rondetijden af te bouwen. Na een zware slotronde, waarin Roest tot het gaatje ging, kwam hij tot een tijd van 12.44,59.

"Ik kwam er niet goed in en dan zijn de rondetijden gewoon te hoog. Ik weet niet wat ik verkeerd heb gedaan, daar baal ik gewoon van", reageerde Bergsma.

Toch kwam de Nederlands kampioen niet aan de tijd van Roest. Bergsma ging wel sneller van start, maar in de laatste ronden kon hij niet zo versnellen als zijn landgenoot. Met 12.48,94 gaf de drievoudig wereldkampioen 4,35 seconden toe op Roest.

Bergsma reed in de vierde rit tegen de Rus Alexander Roemjantsev, vlak voor Van der Poel. Een voordeel, vond Bergsma, want zo kon hij zonder afleiding het beste uit zichzelf halen.

Van der Poel had vooraf al aangekondigd dat hij graag wilde proberen om zijn eigen wereldrecord aan te vallen.

In zijn rit tegen de Italiaan Davide Ghiotto pakte hij zijn winst op Roest vooral in de eerste ronden. Halverwege de race had de eigenzinnige Zweed zijn voorsprong al uitgebouwd naar negen seconden.

In de tweede helft van de rit bleef Van der Poel maar versnellen en met twee indrukwekkende slotronden (28,9 en 28,6) reed hij zijn eigen wereldrecord uit de boeken.

Ook Ghiotto reed een verrassend goede rit. Met 12.45,98 bleef de Italiaan drievoudig wereldkampioen Bergsma bijna drie seconden voor.