Op zijn 40ste is sprintgrootheid (en dopingzondaar) Gatlin echt klaar met atletiek

De Amerikaan veroverde in 2004 de olympische titel op het koningsnummer in 9,85 seconden. Ook op de 200 meter (brons) en de 4x100 meter (zilver) mocht Gatlin in Athene naar het podium.

Een jaar later pakte hij de wereldtitels op de 100 en 200 meter.

Doping

De sprinter werd in zijn lange carrière twee keer geschorst vanwege doping. Tussen 2006 en 2010 stond Gatlin aan de kant nadat hij positief was bevonden op testosteron. In die periode probeerde Gatlin een tweede carrière te maken als American football-speler.

Zo deed hij proeftrainingen bij de NFL-teams New Orleans Saints en Tampa Bay Buccaneers. "Ik bleef toch gezien worden als die atleet in plaats van speler. Dus besloot ik terug te gaan naar de sport, waarin ik ooit de koning was."