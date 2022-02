Goud op derde Spelen op rij voor Finse langlaufer Niskanen

Langlaufer Iivo Niskanen heeft voor de derde Olympische Spelen op rij een gouden medaille veroverd. Na de winst op de teamsprint in 2014 en de 50 kilometer klassieke stijl in 2018 was de 30-jarige Fin op het parcours in Zhangjiakou de beste op de 15 kilometer klassieke stijl.

De wereldkampioen op de 15 kilometer in 2017 en in China winnaar van olympisch brons op de skiatlon was een klasse apart. Hij had op alle tussenpunten de beste tijd en was uiteindelijk 23,2 seconden sneller dan de Rus Aleksander Bolsjoenov, die eerder de skiatlon op zijn naam had gebracht.

Het brons ging naar de Noorse sprintkampioen Johannes Klaebo, die ook al vier gouden olympische medailles in zijn verzameling heeft.

De 35-jarige Italiaan Dario Cologna, die de afgelopen drie Spelen goud won op de 15 kilometer (waarvan twee keer vrije stijl) kwam deze keer niet verder dan slechts de 44ste plaats.