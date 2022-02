'Flying Dutchman' Narsingh heeft nieuwe club: 'Sydney FC geweldige uitdaging'

In Eindhoven kende Narsingh een goede periode en werd hij onder bondscoach Louis van Gaal zelfs basisspeler bij het Nederlands elftal. Meerdere knieblessures maakten echter een eind aan zijn opmars, waarna hij zelden nog zijn oude niveau bereikte.

Na vijf jaar in Eindhoven vertrok hij naar Swansea City, toen nog uitkomend in de Premier League. Daar was hij zelden basisspeler, zelfs na de degradatie naar het tweede niveau.

'The Flying Dutchman'

Bij zijn nieuwe club heeft hij al gelijk een ludieke maar weinig originele bijnaam te pakken, 'The Flying Dutchman'. Niet voor het eerst dat een Nederlander die bijnaam krijgt in het buitenland.