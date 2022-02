Koala's officieel bedreigde diersoort in Australië

Koala's zijn in Australië officieel aangemerkt als bedreigde diersoort. Volgens de minister van Milieu, Sussan Ley, wordt het voortbestaan van de dieren bedreigd door droogte, bosbranden, verstedelijking, ziektes en verlies van leefgebied.

Door de koala officieel als bedreigd aan te merken in de staten New South Wales, Queensland en het Australisch Hoofdstedelijk Territorium kan de regering ze beter beschermen, zei Ley. Het behoud van de diersoort krijgt hiermee een hogere prioriteit.

Schattingen over het resterende aantal koala's in Australië lopen sterk uiteen. Onlangs kwam het Australische onderzoeksinstituut CSIRO op 180.000 in het wild, terwijl de Australian Koala Foundation het houdt op tussen de 50.000 en 80.000 dieren. Vanaf 2018 is de koalapopulatie in Australië volgens die organisatie met 30 procent afgenomen.

Zaadjes van de eucalyptusboom uitstrooien

Eind vorige maand kondigde de Australische overheid al aan om ruim 30 miljoen euro te reserveren om koala's te beschermen. Dat bedrag kwam boven op investeringen van in totaal 46 miljoen euro in de afgelopen drie jaar. Het geld wordt ingezet om de habitat van de koala te beschermen. Koala's leven in eucalyptusbossen in het oosten van Australië.

Volgens een rapport van het Wereldnatuurfonds hebben bosbranden in 2019 en 2020 aan 60.000 koala's het leven gekost. Koala's lijden ook aan chlamydia, dezelfde seksueel overdraagbare ziekte die ook mensen kan treffen. Naar schatting lijdt in sommige gebieden de helft van de koala's aan de ziekte, die blindheid en onvruchtbaarheid kan veroorzaken.

De dieren worden ook bedreigd doordat hun leefgebied steeds meer gebruikt wordt voor mijnbouw, landbouw, boskap en stedenbouw. Het WNF wil de diersoort een handje helpen door met drones zaadjes uit te strooien van de eucalyptusboom, voor koala's zowel een bron van voeding als een schuilplaats. Ook wil de natuurorganisatie grondbezitters gaan betalen om koala's te beschermen.