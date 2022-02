Wekdienst 11/2: OMT vergadert over versoepelingen • Vonnis Lil' Kleine

Eerst het weer: Eerst een aantal buien, ook waait het flink in het noordwestelijk kustgebied. Later neemt het aantal buien en de wind geleidelijk af. Het wordt 6 tot 8 graden.

Goedemorgen! Vandaag vergadert het Outbreak Management Team over het versoepelen van de coronamaatregelen en de rechter doet uitspraak in de mishandelingszaak tegen Lil' Kleine.

De Russische hoofdonderhandelaar zei dat Rusland en Oekraïne verschillende interpretaties hanteren van het verdrag dat in 2015 werd gesloten om een eind te maken aan het gewapende conflict in Oost-Oekraïne. Volgens hem is de visie van de Oekraïners onduidelijk.

Nieuw overleg van de zogeheten Normandië-groep over de Oekraïne-crisis heeft geen resultaat opgeleverd . Bij het overleg in Berlijn waren vertegenwoordigers van Duitsland, Frankrijk, Oekraïne en Rusland.

Ander nieuws uit de nacht:

Hiv-ontdekker Luc Montagnier (89) overleden: De Nobelprijswinnaar stierf dinsdag in een ziekenhuis in een voorstad van Parijs, heeft de Franse overheid bekendgemaakt.

Onderzoek naar Taghi leidt tot arrestatie van militair Korps Commandotroepen: Justitie vermoedt dat de elitemilitair zich schuldig heeft gemaakt aan wapen- en drugshandel, zo bevestigt zijn advocaat.

Astronautendroom nog levend voor 37 Nederlanders: Twintig mannen en zeventien vrouwen uit Nederland maken nog kans om astronaut te worden. Er hadden zich 982 Nederlanders aangemeld bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

En dan nog even dit:

In Spanje zijn gisteren voor het eerst sinds december de mondkapjes op straat niet meer verplicht. Veel Spanjaarden reageren opgelucht, ook al is het voor sommigen nog wel even wennen. Een enkeling hield het mondkapje "voor de zekerheid" nog even op.