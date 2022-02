Snowboardlegende White neemt in tranen afscheid, goud voor Hirano

White zette twee decennia geleden met zijn prestaties en werkethiek de nieuwe standaard in het internationale snowboarden. Hij zorgde voor een groeiende populariteit van het olympisch snowboarden, dat sinds 1998 deel uitmaakt van de Winterspelen.

'The Flying Tomato' won in 2006, 2010 en 2018 olympisch goud op de halfpipe. Alleen bij de Winterspelen van 2014 in Sotsji belandde White naast het podium. Hij werd toen vierde.

White geldt ook als begenadigd skateboarder. Hij wilde zich zelfs voor de Zomerspelen in Tokio te kwalificeren, maar zag daar van af omdat hij voorrang gaf aan zijn voorbereiding op de Spelen in Peking.

Eindelijk goud voor Hirano

Het goud in Peking was voor Ayumu Hirano. In een geweldige finale rekende de Japanner af met Scotty James.