Bos herpakt zich in tweede olympische run en heeft uitzicht op medaille

Kimberley Bos heeft na de eerste skeletondag uitzicht op een medaille in Peking. Ze herstelde zich in de tweede run van een zwakke eerste run en bezet in de tussenstand de zesde plaats. Zaterdag zijn de laatste twee runs.

In de eerste run stelde Bos - de leidster in de wereldbeker - teleur met een tijd van 1.02,51, maar de schade viel uiteindelijk mee omdat ook haar concurrenten matig begonnen. Ze eindigde als 10de van de 25 deelnemers.

Herstel

De tweede run verliep stukken beter. Bos maakte geen grote stuurfouten meer, waardoor ze contact met de muur voorkwam. Dat gebeurde in de eerste heat nog wel.

Bekijk hieronder de eerst run van Kimberley Bos. De tweede run zie je bovenaan dit artikel.