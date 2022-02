Typisch avondje Spaans bekervoetbal tussen Athletic Club en Valencia onbeslist

Athletic Club-Valencia (1-1) leverde precies op wat je van een bekerduel in Bilbao verwacht: striemende fluitconcerten bij iedere beslissing van de scheidsrechter, spelers met gevoel voor drama, geniepige overtredingen, tijdrekken en opstootjes langs de kant.

Na ruim een half uur kopte Raúl Garcia, voorafgegaan door flink wat geworstel in het strafschopgebied, de 1-0 binnen. Na rust deed de ploeg uit Bilbao het wat rustiger aan, erop vertrouwend dat het wel goed zou komen. Athletic won drie van de laatste vier wedstrijden in La Liga, Valencia won al vijf wedstrijden op rij niet. De Basken haalden de afgelopen twee jaar op rij ook de Spaanse bekerfinale maar verloren die van Real Sociedad en FC Barcelona.

Valencia - waar bankzitter Maximiliano Gómez rood kreeg na een opstootje langs de kant - kwam langszij door Hugo Duro. Met een uitduel in het vooruitzicht ging Athletic op jacht naar de 2-1. Valencia rekte tijd waar het kon, verdedigde fel waar het moest.

De 2-1 kwam er niet, ook niet in de zes minuten blessuretijd. Nadat de steeds nerveuzer ogende scheidsrechter had afgefloten en wat stoom afblies, trakteerden de Athletic-fans de arbitrage op het luidste fluitconcert van de avond. Alles was even de schuld van de scheids.

Pas nadat de scheidsrechter was verdwenen in de catacomben van San Mamés, daalde de bloeddruk bij de aanwezige Basken pas. Op 2 maart zal die weer omhoog gaan, want dan zien Valencia en Athletic Club elkaar voor het beslissend duel om een plaats in de finale van de Copa del Rey.