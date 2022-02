Griekspoor vecht dapper, maar komt tekort tegen Fucsovics in Rotterdam

Tallon Griekspoors toernooi in Rotterdam zit erop. De 25-jarige Nederlander legde het in de achtste finale af tegen de fysiek sterke Márton Fucsovics uit Hongarije: 6-4,7-6 (4). Fucsovics, de verliezend finalist van vorig jaar, deed weinig fout in de eerste set. De Hongaar brak Griekspoor in de vijfde game en hengelde de set zorgvuldig binnen. In set twee deed Griekspoor beter mee, kreeg al vroeg een breakpoint, maar benutte die niet. Bij 4-4 op eigen service dreigde het even mis te gaan voor Griekspoor. De Hongaar kreeg twee breakpunten, maar Griekspoor werkte ze weg. In de tiebreak van de tweede set mocht de Nederlander weer even hopen, hij kwam op voorsprong, maar Fucsovics bleek toch te sterk. Griekspoor kan inpakken, Fucsovics staat morgen in de kwartfinale tegenover Andrej Roebljov uit Rusland.

ABN Amro-toernooi live bij de NOS Het ABN Amro-toernooi wordt tot en met zondag gehouden in Ahoy Rotterdam. Vrijdagavond is de wedstrijd tussen Cameron Norrie en Felix Auger-Aliassime vanaf 19.30 uur te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. De halve finales (zaterdag) en finale (zondag) zijn ook live te zien bij de NOS.

In Rotterdam stonden donderdagavond ook Andy Murray, toernooiwinnaar in 2009, en Felix Auger-Aliassime tegenover elkaar, een partij tussen de oude en jonge generatie in het tennis. De 34-jarige Schot, die na een slepende heupblessure weer in de top-100 staat, kwam er tegen de 21-jarige lichtvoetige Canadees, nummer negen van de wereld en kwartfinalist op de Australian Open, niet echt aan te pas. De wisselvallige Murray mopperde steeds meer naarmate de partij uit zijn handen glipte. De Schot wond zich op na iedere misser, die hij afwisselde met een fraai punt. Op matchpoint sloeg Murray zijn eigen pet nog van zijn hoofd, claimde meteen 'let' te hebben geroepen, waarna het beslissende punt over werd gespeeld. Auger-Aliassime sloeg vervolgens een dubbele fout, maar liet zich verder niet gek maken. In twee sets - 6-3 en 6-4 - was het gedaan.