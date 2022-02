Onderzoek naar Taghi leidt tot arrestatie van militair Korps Commandotroepen

In het onderzoek naar de organisatie rond Ridouan Taghi is een 42-jarige militair van het Korps Commandotroepen gearresteerd. Dat bevestigt de advocaat van de man, Michael Ruperti, na berichtgeving van De Telegraaf. Het gaat om een sergeant-majoor uit Rotterdam.

Justitie vermoedt dat de elitemilitair zich schuldig heeft gemaakt aan wapen- en drugshandel, zo bevestigt zijn advocaat. Formeel wordt hij verdacht van de voorbereiding van import van verdovende middelen, verduistering van militaire goederen, betrokkenheid bij de handel in wapens en verboden wapenbezit.

De krant meldt daarnaast dat bij defensie en politie zorgen bestaan dat de man kennis heeft gedeeld over speciale operaties, wapens en tactieken. Onduidelijk is of de autoriteiten denken dat de militair ook een rol heeft gespeeld bij een geplande ontsnappingspoging van Taghi.

Ernstige zaak

Volgens Ruperti zit de militair sinds begin deze maand vast en wordt hij nog volop verhoord. Hij wil daarom inhoudelijk niet op de zaak ingaan.

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie spreekt van een ernstige zaak, maar wil er ook niet inhoudelijk op ingaan. De militair is geschorst gedurende het onderzoek van het Openbaar Ministerie.