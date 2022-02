Oekraïense gasbazen: 'Rusland beïnvloedt bewust Europese gascrisis'

Waar Europa wat voorzichtig is, bestaat er in Oekraïne weinig twijfel over: Rusland beïnvloedt de Europese gascrisis. Dat zeggen Svetlana Zalisjoek, directie-adviseur van staatsenergiebedrijf Naftogaz, en Sergej Makogon, directeur van de Oekraïense gaspijpleidingen, tegen Nieuwsuur. Ze noemen de houding van de Europese Unie "te naïef" en onvoldoende alert op hoe Rusland gas inzet als machtsmiddel. De komende jaren leunt Europa immers nog op Russisch gas. "Gazprom was in het verleden altijd bereid voldoende gas aan jullie te leveren, tot het jaar waarin de nieuwe pijpleiding Nord Stream 2 gelanceerd zou worden, en er problemen ontstonden", zegt Zalisjoek.

Vaker ruzie over gas In het verleden stonden de twee landen vaker vanwege een gasconflict tegenover elkaar. In januari 2006 sloot Rusland Oekraïne kortstondig van het gas af. Rusland beschuldigde Oekraïne van het illegaal aftappen van gas dat bedoeld was voor andere landen in Europa. Oekraïne stelde dat het land 'gestraft' werd voor pogingen meer onafhankelijk van Moskou te worden en sterkere banden te ontwikkelen met het westen. Uiteindelijk sloten de landen een deal: Rusland ging weer gas leveren, maar Oekraïne ging daar wel fors meer voor betalen: 95 in plaats van 50 dollar per duizend kubieke meter gas (Rusland eiste 230 dollar). In 2009 draaide Rusland de gaskraan opnieuw kortstondig dicht, weer vanwege beschuldigingen over het aftappen van gas. Ook toen schroefde Rusland de gasprijs voor Oekraïne fors op. En ook toen had Oekraïne het vermoeden dat dit te maken had met de toenadering van het land naar Europa en het westen.

De Europese gasopslagen zijn deze winter leger dan normaal. En omdat er wereldwijd veel vraag is naar gas, kampt Europa al maanden met torenhoge gasprijzen. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom voldoet aan al zijn lange termijn-gascontracten, maar levert nauwelijks extra gas aan de zogeheten 'spotmarkt' waar korte termijn-contracten worden verhandeld. Volgens de Russische president Poetin zal het in gebruik nemen van de gloednieuwe transportleiding Nord Stream 2 die problemen grotendeels oplossen. Door de bouw van deze leiding, die van Rusland door de Baltische Zee direct naar Duitsland loopt, zouden de gasprijzen weer omlaag gaan, houdt hij de Europese Unie voor. Maar de buizen die er al lagen, waaronder die door Oekraïne, zitten nog lang niet aan hun maximale capaciteit. Sterker nog: al enkele maanden stroomt er veel minder gas doorheen dan in voorgaande jaren het geval was. Zalisjoek vindt dat dit laat zien dat Gazprom niet handelt vanuit bedrijfseconomische redenen, maar om Oekraïne buiten te sluiten. In de onderstaande grafieken is de hoeveelheid gas weergegeven die in 2021 en 2022 per week door de vier pijpleidingen van Rusland naar Europa stroomde. De stippellijnen geven aan hoeveel gas er minimaal en maximaal in de periode 2015 tot 2020 door de buizen stroomde: (BRON: Bruegel/Entsog)

Ook de directeur van de Oekraïense gasleidingen, Sergej Makogon, stelt dat de redenatie van Poetin niet opgaat. "Ook zonder Nord Stream 2 liggen er voldoende leidingen. Als Rusland gas naar Europa wil laten stromen, kan dat probleemloos via Polen, de Yamal-pijplijn of via onze leidingen in Oekraïne". "Wij bieden voortdurend extra capaciteit aan, maar de Russen boeken het niet. Dus wij denken dat ze vooral Oekraïne willen omzeilen en ons niet als doorvoerland willen gebruiken."