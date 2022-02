Telegraaf-verslaggever Van Wely op non-actief vanwege seksueel ongewenst gedrag

Volgens de krant werd de hoofdredactie vorige week donderdag ingelicht over de meldingen bij de vertrouwenspersoon, waarna Van Wely direct uit voorzorg is geschorst. Ook werd een onderzoek ingesteld door de directeur personeelszaken van het bedrijf, de interim-voorzitter van de ondernemingsraad en het hoofd juridische zaken. Zij spraken met alle betrokkenen, waarna de verslaggever op non-actief is gesteld.

Uitgever Mediahuis is de volgende naam in een reeks organisaties die actie hebben ondernomen na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag. Eerder gebeurde dit ook al bij The Voice, Ajax, de VPRO en de PvdA. Door de gevallen die in de publiciteit zijn gekomen is het onderwerp ongewenste omgangsvormen (opnieuw) op de agenda gekomen. Lees meer hierover in dit artikel.