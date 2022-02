Snoop Dogg koopt platenlabel Death Row Records, waarmee hij doorbrak

Artiest Snoop Dogg heeft platenlabel Death Row Records gekocht. Hij brak in de jaren 90 door op het toen zeer populaire hiphoplabel. De rapper heeft het gekocht van een investeringsmaatschappij, maar onduidelijk is hoeveel hij ervoor heeft betaald. De artiest en ondernemer is enthousiast over de overname, zegt hij op zijn Instagram-account: "Het voelt goed om eigenaar te zijn van het bedrijf waar ik in het begin bij hoorde. Dit is moment betekent veel voor mij." Snoop Dogg heeft grote plannen met het label: "Ik verheug mij erop om te werken aan het volgende hoofdstuk van Death Row Records."

Failliet, of toch niet? Death Row Records is in 1992 opgericht door Suge Knight en Dr. Dre. Het label staat bekend om het uitbrengen van hiphop- en rapmuziek, onder meer van Dr. Dre zelf en bekende artiesten als Tupac. In 1993 debuteerde Snoop Dogg daar met het album Doggystyle. Later volgde het succesvolle album The doggfather, waarvan wereldwijd zo'n 11 miljoen platen zijn verkocht. Snoop Dogg met zijn hit Who Am I (What's My Name?)