Politiebaas Londen stapt op na rapport over racisme en vrouwenhaat

De hoogste baas van de Londense politie, Cressida Dick, is afgetreden. Volgens burgemeester Sadiq Khan heeft ze haar ontslag aangeboden nadat hij zijn onvrede had geuit over Dicks reactie op een rapport over vrouwenhaat, discriminatie en pesten bij de politie in de Britse hoofdstad.

De toezichthouder van de politie concludeerde in het rapport op 1 februari dat politiemensen grapjes maakten over verkrachting en op sociale media beledigende berichten deelden.

Van de veertien onderzochte agenten zijn negen nog altijd werkzaam bij de politie. De meesten werkten op het bureau van Charing Cross, in het centrum van Londen, maar volgens de toezichthouder speelt het probleem breder. "We denken dat deze gebeurtenissen niet op zichzelf staan of alleen komen door het gedrag van een paar rotte appels."

Nieuw leiderschap

In een reactie betuigde de politie nog dezelfde dag "diepe spijt", maar volgens burgemeester Khan moet er veel meer gebeuren. "Het is duidelijk dat de grote veranderingen die nodig zijn alleen bereikt kunnen worden met nieuw leiderschap", schrijft hij in een verklaring. Daarin bedankt hij Dick voor haar 40-jarige loopbaan bij de politie, waarvan de laatste vijf jaar als hoogste baas in Londen.

Vandaag zei Dick nog tegen de BBC dat ze absoluut niet van plan was om op te stappen, maar in het gesprek met Khan werd duidelijk dat hij geen vertrouwen meer in haar heeft.

Vorig jaar was er ook kritiek na de verkrachting en moord op Sarah Everard door een agent. Volgens Britse media werd hij door oud-collega's al langer "de verkrachter" genoemd. Ook zou hij bij twee gelegenheden in het openbaar zijn geslachtsdeel hebben getoond.

Eerste vrouw

De 61-jarige Dick was de eerste vrouw die de leiding had over de Metropolitan Police sinds de oprichting in 1829. In een verklaring zegt ze diep bedroefd te zijn over haar vertrek, maar geen andere keuze te hebben. De komende tijd blijft ze trouwens nog aan het werk tot er een opvolger is gevonden.

De politiedienst is ook verantwoordelijk voor het onderzoek naar de 'lockdownfeestjes' in en rond de ambtswoning van premier Johnson. Voor zover bekend heeft Dicks vertrek geen gevolgen voor dit onderzoek.