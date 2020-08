Burgermilities en relschoppers, een dodelijke mix in Wisconsin

Weer een video uit Kenosha, Wisconsin. Dit keer van een groep rennende jongens, de meesten met vuurwapens in de aanslag. Het lijkt erop dat ze jagen op een van de jongens en hem proberen te vloeren. Dat lukt ze, maar hij weet liggend op de grond zijn geweer te richten en vuurt af. Een keer, twee keer, een omstander gaat tegen de grond, een ander wordt geraakt maar blijft tollend overeind staan. Let op: de beelden kunnen als schokkend worden ervaren:

Het was de derde grimmige nacht in Kenosha, nadat afgelopen zondag de zwarte man Jacob Blake door een politieagent in de rug werd geschoten. Een video van die gebeurtenis leidde tot hevige emoties in heel Amerika. In Kenosha gingen mensen de straat op. Een aanvankelijk vreedzaam protest liep uit op plunderingen en brandstichting. Volgens de politie zijn er vannacht twee doden en een gewonde gevallen. En vanochtend vroeg was er die nieuwste video van de bizarre schietpartij op straat. Gisteren formeerden zich gewapende burgerwachten in Kenosha, die in de avond begonnen met patrouilles om herhaling van de plunderingen te voorkomen. Wij waren ook op straat, met een ploeg van de NOS, om een reportage te maken over de burgerwacht. Op het moment van de schietpartij zaten we gelukkig net weer binnen onze beelden te monteren. Vuurwerkbom De avond begint voor de rechtbank van Kenosha, waar een kleine, maar felle groep demonstranten zich heeft verzameld. Sommigen in Black Lives Matter-shirts, gekomen om hun stem te laten horen tegen racisme en politiegeweld, anderen overduidelijk met het doel om te rellen. Bandana's voor het gezicht, projectielen als vuurwerk en flessen in de hand. De oproerpolitie staat opgesteld achter dranghekken rond de rechtbank. De jongeren bewegen zich in formatie steeds dichter naar het politiecordon, achter zelfgemaakte schilden, prullenbakken en verkeerspionnen. "U wordt verzocht u te verspreiden en niet in de buurt van de politieauto's te komen", klinkt het uit een luidspreker van de politie. De jongeren joelen en kruipen nog dichter op elkaar. Er landt een zware vuurwerkbom tussen de politiemensen. Advocaten van Blake vertelden dinsdag over het letsel dat hij heeft opgelopen:

Advocaten Jacob Blake Jr.: 'Alleen met een wonder zal hij weer kunnen lopen' - NOS

Verderop op een groot parkeerterrein in de stad heeft zich op dat moment een groep mannen en vrouwen in militaire kleding verzameld. De meeste dragen semi-automatische wapens om hun schouders, sommigen ook een kogelwerend vest. Het is een spontaan geformeerde militie van mensen uit de omgeving. "Ik woon in een buitenwijk van Chicago", zegt Brian, een stevige kerel met een zwarte baard. "Onze vrienden hier lieten weten dat ze hulp nodig hadden." Volgens Brian staan er overal in de stad groepjes militieleden op wacht, die kunnen worden opgeroepen door mensen of bedrijven die zich bedreigd voelen. "Die rellende jongeren hebben bedrijfspanden in de fik gezet, ze gaan plunderend door de stad", zegt Brian. De militie is er volgens hem om verdere plunderingen te voorkomen. "Wij zijn hier niet om de confrontatie te zoeken, we willen alleen afschrikken." Eerder op de avond zijn we al langs verschillende plekken in de stad gereden waar demonstranten inderdaad flink hebben huisgehouden. Verschillende blokken van bedrijfspanden liggen volledig in de as. Hier en daar smeult het vuur nog na van de avond ervoor.