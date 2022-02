NEC bij terugkeer fans in Goffert in kwartfinale ten onder tegen Go Ahead: 0-2

Gedragen door de supporters zocht de Nijmeegse ploeg naar de gelijkmaker. Tevergeefs appelleerde het bij scheidsrechter Makkelie voor een strafschop om vermeend hands. Extra pijnlijk was dat de bal er een minuut later in het eigen doel in lag.

Maar de kwartfinalewedstrijd in het KNVB-bekertoernooi tegen Go Ahead Eagles ging donderdagavond thuis met 2-0 verloren. Op de avond dat Wilfried Bony zijn opvallende rentree maakte op de Nederlandse velden.

Het had zo'n mooie avond moeten zijn voor NEC, dat voor het eerst sinds het instorten van de tribune tegen Vitesse op 17 oktober vorig jaar weer fans mocht ontvangen in Het Goffertstadion.

Na een actie over links legde die andere invaller Okita de bal voor en de insprintende Bony haalde vol uit met links, maar vond Go Ahead-doelman Andries Noppert op zijn weg naar een heroïsche invalbeurt.

NEC kreeg de nodige kansen, maar het elftal kreeg pas echt schwung na een uur spelen. Wilfried Bony had de afgelopen dagen zijn werkvergunning rondgekregen en viel in, samen met Jonathan Okita. Nog geen minuut later liet Bony zijn klasse zien.

In de 85ste minuut moest de voormalig topscorer van de eredivisie - hij maakte in het seizoen 2012/2013 31 goals voor Vitesse - en oud-speler van Manchester City er echter alweer uit. Hij greep naar zijn hamstring, strompelde eventjes langs de kant en moest zich toch laten wisselen.

"Hij heeft hiervoor vijfhonderd dagen niet gespeeld, dus dan is het logisch dat het lastig is", vertelde NEC-trainer Rogier Meijer na afloop. "Dus we gaan het per keer bekijken."

Na 12 jaar weer in halve finales

Voor Go Ahead, dat kort na rust via Ragnar Oratmangoen voor de tweede keer de paal raakte, kon de avond niet stuk. Voor het eerst sinds 2010 haalde de ploeg uit Deventer de halve finales van de KNVB-beker.

Destijds vond het Ajax op zijn weg naar de finale en die tegenstander kan het opnieuw treffen. Go Ahead speelt, net als AZ, de halve finale in eigen huis en treft dan Ajax of PSV.

Voor de wedstrijd van vanavond spraken we algemeen directeur Wilco van Schaik over de aanpassingen in het stadion: