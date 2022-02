Vier jaar cel geëist tegen eerste verdachte afpersingszaak fruitbedrijf Hedel

Het Openbaar Ministerie eist vier jaar gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk, tegen een 22-jarige man voor zijn betrokkenheid bij aanslagen gericht tegen medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Het is de eerste eis in een reeks van strafzaken tegen in totaal zeven verdachten.

De directie en medewerkers van de fruithandel worden sinds 2019 bedreigd en afgeperst door criminelen, nadat medewerkers 400 kilo cocaïne hadden ontdekt in een partij fruit. De directie meldde dat bij de politie. Na een blunder van het Openbaar Ministerie kwamen namen en adressen van medewerkers in handen van de drugscriminelen.

Daarop volgden incidenten bij woningen van de medewerkers. Criminelen schoten op huizen, stichtten brand en lieten handgranaten achter. Volgens het OM is een 37-jarige man hoofdverdachte in de zaak. Hij zou na de vondst de directie van het bedrijf hebben afgeperst en daarbij hebben gedreigd met aanslagen op medewerkers en familieleden van de directie.

Betrokken bij vijf incidenten

De 22-jarige man wordt ervan verdacht dat hij betrokken is geweest bij vijf incidenten in 2020. De verdachte zou bij vier van de vijf incidenten een rol als chauffeur hebben vervuld, terwijl een medeverdachte de mortierbommen regelde en daadwerkelijk gooide, meldt Omroep Gelderland. Bij een vijfde incident was hij geen chauffeur, maar heeft hij volgens justitie op de uitkijk gestaan.

Bij het bepalen van de strafeis hield justitie rekening met de "beperkte rol" van de verdachte. Volgens het OM was de verdachte "slechts een pionnetje in het radarwerk van de hoofdverdachte". Ook viel de strafeis lager uit omdat de verdachte bij de politie "openhartige en betrouwbare verklaringen" afgelegd, aldus justitie.

"De verklaringen zijn van doorslaggevend belang geweest voor het oplossen van de reeks incidenten en hebben geleid tot de aanhoudingen van verdachten, onder wie de 37-jarige hoofdverdachte en zijn 21-jarige handlanger", aldus het OM. "Met deze aanhoudingen werd de reeks steeds zwaarder wordende aanslagen tot staan gebracht."

Die openhartigheid heeft wel een keerzijde: de verdachte en zijn familie worden sindsdien bedreigd. Daarom vond de rechtszaak achter gesloten deuren plaats.

Eerdere aanhoudingen

In totaal zijn in deze zaak 26 mensen vastgezet. De meest recente arrestaties vonden gisteren plaats, toen pakte de politie vier mannen uit Rotterdam op. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een aanslag.

Een aantal van de verdachten is al berecht. Zo is vorig jaar april een man veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plaatsen van een handgranaat bij het huis van de zoon van een van de directeuren van de fruithandel.