De Jong (KNVB) over uitspraken FIFA-baas Infantino: 'Heeft ons verbaasd'

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB was "verbaasd" over de uitspraken van FIFA-voorzitter Gianni Infantino over het aantal overleden arbeidsmigranten in Qatar, waar eind dit jaar het WK wordt gehouden.

Infantino bestreed twee weken geleden het onderzoek van The Guardian dat er in de tien jaar sinds de toewijzing van het WK aan Qatar, in 2010, meer dan 6500 arbeidsmigranten om het leven waren gekomen in het emiraat. "In werkelijkheid zijn er drie mensen overleden bij de bouw van stadions. Dat zijn er drie te veel", had Infantino gezegd.

"We hebben de cijfers van Infantino niet ter discussie gesteld, dat hebben we ook niet gedaan met die van The Guardian. Dat gaan we ook niet doen. Maar het heeft ons zeker verbaasd", vertelde De Jong donderdag.

Bekijk de uitspraken van FIFA-voorzitter Gianni Infantino: