De Roon, Koopmeiners en Hateboer onderuit op intense Italiaanse bekeravond

Strijd, golvend spel, onterecht rood, penalty's en een winnende goal in de laatste minuut - in de kwartfinalestrijd van de Coppa Italia tussen Atalanta Bergamo en Fiorentina (2-3) zat van alles. De Nederlandse inbreng namens Atalanta - met Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis en Teun Koopmeiners als invaller - was opvallend.

De Roon speelde karakteristiek als stofzuiger achterin, Koopmeiners regisseerde heel behoorlijk op het middenveld en Hateboer fungeerde als sneltrein op rechts. Maar enkele Nederlandse fouten bleken essentieel in het verlies.

Twee penalty's

De Roon veroorzaakte al binnen tien minuten een penalty, die de Pool Krzysztof Piatek benutte. Vervolgens knokte de ploeg van het Nederlandse trio zich dapper terug naar een voorsprong, die vervolgens weer werd weggegeven.

Eerst gunde Koopmeiners Fiorentina met een knullig luchtduel - hij plantte zijn knie in de ribben van een Florijn - een tweede penalty. Piatek miste in eerste instantie, maar herstelde in de rebound: 2-2.