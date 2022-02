Energiebedrijven verwachten problemen door inflatie: 'Tientjes extra hakken erin'

Meer betalingsherinneringen en klanten die in de toekomst misschien de rekening niet meer kunnen betalen: energiebedrijven merken nu al dat de hoge inflatie mensen in de portemonnee raakt, en mogelijk wordt dat nog erger. De situatie wordt grotendeels veroorzaakt door de gestegen energieprijzen. Een verlaging van de energiebelasting biedt geen soelaas. "Hoewel we nu nog geen effect zien van de energiestijging, verwachten we wel dat dat gaat komen", zegt Martin Neef, manager tijdig betalen bij Vattenfall. "Dat wil niet zeggen dat er nu geen problemen zijn: tientjes per maand extra hakt er bij een deel van de klanten flink in." Ook UnitedConsumers zegt nog geen toename van betalingsproblemen te zien. Eneco verstuurt sinds vorige maand wel meer betalingsherinneringen, maar dat bedrijf vindt het nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden.

De meeste energieleveranciers adviseren klanten met een aflopend contract hun maandbedrag te verhogen. Dat bedrag is een voorschot en door dat te verhogen is de kans op een hoge jaarrekening kleiner. De meeste klanten volgen dat advies. Als een klant dat niet doet, wordt het risico op een flinke eindafrekening door de hogere energieprijzen veel groter. Het moment dat die eindafrekening komt verschilt per klant. Wie bijvoorbeeld vorig jaar in februari een contract afsloot, krijgt de eindafrekening deze maand. "In veel gevallen komt die jaarafrekening later dit jaar pas", zegt Paul van Selms, oprichter van consumentencollectief en energieleverancier UnitedConsumers. "Als er dan grote verschillen in de eindafrekening zitten, waardoor er honderden euro's of meer bijbetaald moeten worden, neemt de kans op wanbetaling toe. Helemaal als andere producten ook duurder worden, zoals nu gebeurt."

"Hoe dan ook is de inflatie voor de meeste Nederlanders een stevige hap uit hun koopkracht", zegt Peter Hein van Mulligen (CBS). "Voor veel mensen betekent het tientallen of honderden euro's meer betalen. Mensen die het hardst geraakt worden, zijn mensen die sowieso een hoge energierekening hebben vanwege hun isolatie en mensen met een laag inkomen, Zij zullen misschien op andere uitgaven bezuinigen of de thermostaat een graadje lager zetten." Erwin Penning had het financieel al moeilijk, maar de hoge energierekening en duurdere boodschappen drijven hem tot drastische bezuinigingen. "Voorheen stond de kachel op 21 graden, nu op 16 graden."

