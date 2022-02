Kabinet wil horeca open tot 01.00 uur en volle theaters en stadions toestaan

Het kabinet wil dat de horeca vanaf volgende week vrijdag tot 01.00 uur 's nachts open kan blijven. Ook wil het kabinet vanaf die dag veel meer toestaan op plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is, zoals theaters en stadions.

Op locaties tot 500 bezoekers hoeft dan geen anderhalve meter afstand meer te worden gehouden en de vaste zitplaats vervalt ook. Op grote plekken voor meer dan 500 mensen blijft de vaste zitplaats nog wel bestaan. Maar ook daar hoeven de gasten geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Verder moeten het thuiswerkadvies en de regel om niet meer dan vier mensen thuis te ontvangen vervallen, als het aan het kabinet ligt.

Slag om de arm

Dit staat in een brief van minister Kuipers van VWS die straks aan de Tweede Kamer wordt gestuurd, melden bronnen aan de NOS. Het is nadrukkelijk nog wel een voorstel, want als uit nieuwe cijfers blijkt dat er nog te veel besmettingen zijn, moet het plan worden uitgesteld. "Het kabinet geeft aan wat er maximaal kan", aldus een bron. "Maar pas na advies van het OMT is zeker of het ook kan en gaat gebeuren."

Gisteren lekte al uit dat het kabinet allerlei coronaregels wil versoepelen vanaf volgende week vrijdag. Maar details waren nog niet bekend.

Het optimisme van het kabinet is onder meer gebaseerd op het dalend aantal ziekenhuisopnamen. Er liggen nu 1513 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 1531), van wie 198 op de IC (gisteren: 206), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Het kabinet houdt dus nog wel een slag om de arm, want vrijdag komt er nog een advies van het Outbreak Management Team (OMT) op basis van de meest recente cijfers. Ook de burgemeesters komen nog een keer bij elkaar. Pas daarna weet het kabinet of het beoogde stappenplan ook echt kan doorgaan.