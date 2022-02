Onderzoek naar fraude bij landsadvocaat Pels Rijcken niet goed uitgevoerd

Een onderzoek naar fraude bij het Haagse advocatenkantoor Pels Rijcken is niet goed uitgevoerd. Dat oordeelt het College van Toezicht Advocatuur in zijn evaluatie van het onderzoek

Pels Rijcken, dat al tientallen jaren de Staat vertegenwoordigt, ligt al maanden onder een vergrootglas. Vorig jaar kwam naar buiten dat voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje zo'n 11 miljoen euro had verduisterd. Hij pleegde in november 2020 zelfmoord, nadat hij was geschorst vanwege een strafrechtelijk onderzoek naar de fraude.

Volgens het College van Toezicht is het onderzoek naar fraude onvolledig en is niet onafhankelijk genoeg. Het werd uitgevoerd door de Haagse deken van advocaten. In het onderzoek is bijvoorbeeld niet gekeken naar naleving van antiwitwaswetgeving.

Ex-partner Pels Rijcken

Daarbij gelden strenge regels voor het screenen van klanten en transacties. Het college noemt het onbegrijpelijk dat juist dit niet is onderzocht. De conclusie dat het advocaten- en notarissenkantoor aan alle regels voor advocaten voldeed is getrokken op grond van een onvolledig beeld, zegt de toezichthouder.

Ook is het college dus kritisch op de onafhankelijkheid van het onderzoek. Die was "onvoldoende gewaarborgd", doordat het werd uitgevoerd door een oud-partner van Pels Rijcken, Arjen van Rijn. Dat had nooit mogen gebeuren. De kritiek op de benoeming van Van Rijn was er van het begin af aan, hij heeft daarom de Rotterdamse deken gevraagd om mee te kijken, maar dat was niet voldoende, zegt het college.

Onderzoek zwartgelakt

Verder zegt het College dat de dekens in Den Haag en Rotterdam "moeizaam en onvolledig" meewerkten aan de evaluatie en die zelfs hebben "belemmerd". Hun onderzoek is bijvoorbeeld bijna volledig zwartgelakt gedeeld en daarnaast beriepen ze zich ten onrechte op geheimhoudingsplicht.

Ten slotte vindt het orgaan dat uit de problemen bij Pels Rijcken lessen getrokken moeten worden over het toezicht op advocaten. Zo moet het toezicht op grote kantoren scherper: die worden nu in principe een keer in de tien jaar bezocht.

Pels Rijcken en de dekens in Den Haag en Rotterdam waren niet meteen bereikbaar voor commentaar.