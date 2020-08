Stille tochten voor doodgeschoten Arnhemse vrouw en mishandelde Enschedeër

In Arnhem wordt zaterdagavond een stille tocht gehouden voor de 35-jarige vrouw die daar maandag werd doodgeschoten. De vrouw bezweek in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De organisatoren verwachten ongeveer 200 tot 250 deelnemers, meldt Omroep Gelderland. De tocht voert van een wijkcentrum in Presikhaaf naar de woning in de Floriszstraat waar de schietpartij plaatsvond.

"Daar worden bloemen en kaarsjes aangestoken. Ik roep iedereen op om witte rozen mee te nemen", zegt de organisator bij de regionale omroep."Ze was een vriendin van ons en heeft een herdenking verdiend." Voor de dochters van de overleden vrouw wordt een inzamelingsactie gehouden.

Gisteren is een 46-jarige man aangehouden die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij de schietpartij. Buurtbewoners meldden aan Omroep Gelderland dat er mogelijk sprake is van een conflict in de relationele sfeer.

Enschede

In Enschede vindt volgende week een stille tocht plaats voor een 26-jarige man die afgelopen weekend overleed nadat hij zwaargewond raakte bij een mishandeling in het centrum. De tocht wordt georganiseerd door zijn voetbalclub Phenix, meldt RTV Oost.

Naast bedoeld als een herdenking en eerbetoon aan de omgekomen Marco van der Kolk is deze tocht ook een aanklacht tegen zinloos geweld. De tocht begint bij de voetbalclub en eindigt in de Haverstraatpassage, de plek van de mishandeling.

De Enschedeër werd 's nachts door meerdere personen mishandeld en kwam ten val. Vier mannen zijn aangehouden.