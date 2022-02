Macron zet vol in op atoomstroom om klimaatdoel te halen

President Macron wil de komende decennia zeker zes en mogelijk zelfs veertien nieuwe kerncentrales bouwen. Met de atoomstroom uit die centrales en een enorme toename van het aantal windmolen- en zonneparken is het de bedoeling is dat Frankrijk in 2050 netto nul CO2 uitstoot. Dat is ook het klimaatdoel van de Europese Unie.

Macron spreekt van een wedergeboorte van de Franse nucleaire industrie. Zo'n 70 procent van de Franse elektriciteit wordt opgewekt in kerncentrales, meer dan in welk land ter wereld. Om het klimaatdoel te halen, wil Macron ook de levensduur van de bestaande kerncentrales oprekken van veertig naar vijftig jaar, mits dat veilig is.

50 miljard euro

De zes nieuwe centrales gaan samen naar schatting 50 miljard euro kosten. De eerste moet in 2035 gereed zijn. Voor nog eens acht centrales worden haalbaarheidsonderzoeken gestart.

Macron wil niet alleen meer atoomstroom, maar ook meer zonne- en windenergie. De hoeveelheid opgewekte zonne-energie moet vertienvoudigen en er moeten wat hem betreft vijftig windmolenparken op zee worden gebouwd. Het aantal windmolens op land, waartegen weerstand bestaat, wordt verdubbeld.

Wat zijn nou precies de voors en tegens als het gaat om kernenergie? Dat legt NOS op 3 uit in onderstaande video: