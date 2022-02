Eigenzinnige funk- en soulzangeres Betty Davis (77) overleden

#BettyDavis 07/26/1945 - 02/09/2022 This lady was hip before hip was hip. Her musical and fashion expression had no boundaries, and she influenced the likes of Miles Davis and Jimi Hendrix. ‘Nuff said. Rest in paradise, Queen. pic.twitter.com/cbj0mQFiRM

De ex-vrouw van jazztrompettist Miles Davis, met wie ze slechts een jaar getrouwd was, was vooral muzikaal actief in de jaren 60 en 70. Ze bracht drie albums uit. Haar bekendste nummers zijn They Say I'm Different en Nasty Gal. Ze schreef zelf een aantal nummers; de teksten waren vaak controversieel en eigenzinnig.

Volgens internationale media was ze ruimdenkend en haar tijd ver vooruit. Dat werd destijds in Amerika niet altijd gewaardeerd. Enkele radiostations en televisiezenders weigerden haar nummers te draaien. Wel kreeg ze als eerste zwarte vrouw erkenning voor het zelf schrijven en produceren van enkele eigen nummers, schrijft de BBC.

Betty Davis zingt If I'm In Luck I Might Get Picked Up: