Een zakje chips als beloning voor koorddanseres Schouten

Met een eerste plak goud al in haar tas was het donderdag voor de 29-jarige Schouten eigenlijk weinig meer dan een dag op kantoor. Haar coach Jillert Anema moest er voor de wedstrijd zelfs aan te pas komen om met een grapje de focus te vinden. "Niet te ontspannen, hè?", riep hij haar toe.

De vraag hoe ze er, na haar glorieuze zege op de 3.000 meter, als torenhoge favoriete op de vijf kilometer opnieuw in slaagde niet aan de druk te bezwijken, liet zich met verbluffende eenvoud beantwoorden. Schouderophalend en in het zangerig West-Fries.

Balanceren op het dunne koord tussen falen en succes. Tussen beter en best. Het is een edele kunst die Irene Schouten in Peking als geen ander blijkt te beheersen.

Choking under pressure is de benaming van het fenomeen dat een atleet slechter presteert dan verwacht wanneer de spanning op het moment dat ultieme glorie binnen handbereik ligt, zeer hoog is. Van topsporters die op basis van status en eerdere prestaties normaliter niet zouden kunnen verliezen, blijkt 63 procent tóch te bezwijken onder druk.

Dat Schouten aan de hooggespannen verwachtingen voldeed, was niet zo vanzelfsprekend als het leek. Recent Engels wetenschappelijk onderzoek onder topsporters uit meerdere landen wees uit dat uitgesproken favorieten niet per definitie de hoogste trede van het ereschavot betreden.

De nababbel in de kelder van The Ice Ribbon maakte duidelijk welk geheim er achter haar tweede olympische titel en nationale record van 6.43,51 school. "Dit was een mooie tijd en een mooie rit."

Mentale begeleiding op maat is in zulke gevallen vaak de sleutel tot succes. Een schaatser die in het verleden het nut van sportpsychologie ondubbelzinnig bewees, was Johann Olav Koss. De Noor was tijdens de Winterspelen van Lillehammer 1994 de gedoodverfde winnaar, maar dreigde in de aanloop naar het evenement aan die druk te bezwijken.

Hersenspoeling

Hij zocht zijn heil bij de zussen Heidi en Bente Ihlen, twee sportpsychologen die Koss leerden zijn hoofd tijdig leeg te maken. Over de methoden die daarbij gebruikt werden, is nooit een woord naar buiten gebracht.

Boze tongen beweerden destijds dat Koss door de gezusters gehersenspoeld zou zijn. Geestelijk geïndoctrineerd of niet, Koss was een klasse apart en won voor eigen publiek in het ontploffende Vikingskipet van Hamar de 1.500, 5.000 en 10.000 meter.