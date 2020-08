Presidentsvrouw Melania Trump zorgt voor milde toon op Republikeinse conventie

Gisteren nam de president zelf het woord op de conventie. "Als onze tegenstanders winnen, is niemand veilig in ons land", sprak hij toen. Op de conventie werden er toen door meerdere sprekers apocalyptische boodschappen afgegeven. Als de Democraten aan de macht komen zou het land afglijden naar chaos, anarchie en wetteloosheid aan de macht komen.

Verwijzend naar de onrust rond de rassenverhoudingen in Amerika riep ze op tot een einde aan geweld en zei ze dat mensen elkaar niet op basis van hun huidskleur moeten veroordelen.

Haar toespraak lag onder een vergrootglas omdat ze er na de vorige conventie van beschuldigd werd speeches van de vorige presidentsvrouw Michelle Obama te hebben geplagieerd.

Gratie

Trump zelf verleende op de tweede dag van de conventie gratie aan een misdadiger die zijn leven heeft gebeterd en was aanwezig bij een naturalisatieceremonie waarbij vijf immigranten van verschillende etnische achtergronden trouw zwoeren aan de VS.

Andere sprekers sloegen een minder verzoenende toon aan. Trumps zoon Eric haalde, net als andere sprekers gisteren, hard uit naar de Democratische kandidaat Joe Biden die "niks weet van de Amerikaanse arbeider of Amerikaanse bedrijven". Ook zei hij dat China over Biden heen zou lopen en dat zijn uitverkiezing en "een enorme opluchting voor terroristen" zou zijn.

Spreker geschrapt

Opmerkelijk was dat op het laatste moment een spreker werd geschrapt. Mary Anne Mendoza, de moeder van een politieagent die in 2014 om het leven kwam bij een auto-ongeluk waarbij een immigrant betrokken was, werd geschrapt omdat zij op Twitter antisemitische complottheorieën had verspreid.

Het was pijnlijk voor Trump die juist met zijn pro-Israëlische politiek de stemmen van evangelische christenen wil binnenhalen. Het was de bedoeling dat Mendoza in haar bijdrage het strenge antimigratiebeleid van Trump zou prijzen.