Voor het eerst wordt behandeling via app volledig vergoed door zorgverzekeraar

Noodgedwongen zaten veel patiënten die geen corona hadden de afgelopen twee jaar thuis, omdat reguliere zorg door capaciteitsproblemen werd afgeschaald. Hierdoor hebben zorgapps die tot nu toe in de experimentele fase verkeerden, de kans gekregen om zich te bewijzen als alternatief voor fysieke behandelingen in het ziekenhuis. Het Maastricht UMC+ en zorgverzekeraar VGZ hebben na goede ervaringen nu als eerste in Nederland een overeenkomst gesloten om het gebruik van een hartritme-app te financieren als onderdeel van de reguliere zorg. Patiënten kunnen thuis of zelfs als ze op vakantie zijn hun hartritme meten, terwijl cardiologen dit op afstand beoordelen. Als alleen advies over aanpassing van medicatie nodig is, is er telefonisch overleg. Maar als via de app alarmbellen gaan rinkelen, moeten patiënten nog naar het ziekenhuis. "Het is een grote stap dat deze handige en efficiënte manier van behandelen eindelijk normaal vergoed wordt", zegt cardioloog Dominik Linz. "Deze overeenkomst markeert echt de overgang van niet-structureel gefinancierde en experimentele apps, naar apps die worden geaccepteerd als onderdeel van de beste reguliere zorg."

Behandelcode Ziekenhuizen kregen tot 2022 geen volwaardige vergoeding als zij hun hartpatiënten met behulp van de Maastrichtse behandelmethode met een hartritme-app hielpen. Simpelweg omdat er geen specifieke codering voor deze digitale behandelmethode - ook wel telebegeleiding genoemd - bestond in het declaratiesysteem van het zorgstelsel. Daarom was het inzetten van de app financieel niet aantrekkelijk voor ziekenhuizen. Nu heeft toezichthouder NZa vanwege de afspraak tussen VGZ en het Maastricht UMC+ toestemming gegeven om een behandelcode toe te voegen, zodat ziekenhuizen wel een adequate vergoeding krijgen als hun artsen de hartritme-app gebruiken in een consult. "Dit is belangrijk", vertelt Nils van Herpen, innovatiemanager zorg bij VGZ. "Want andere zorgverzekeraars kunnen nu ons model gebruiken om zelf soortgelijke afspraken met ziekenhuizen te maken. Zij hoeven niet zelf dat hele traject in om toestemming te krijgen, dus deze app kan nu op grote schaal worden uitgerold."

Het gebruik van de app is niet alleen prettiger voor de ziekenhuizen; ook patiënten plukken de vruchten. "Mensen voelen zich veiliger", zegt Linz. "Een patiënt die in Frankrijk op vakantie was voelde opeens aan zijn hart dat er iets mis was. Via de app konden we meteen checken wat er aan de hand was. Op basis van de metingen heb ik toen bepaalde medicatie geadviseerd waarmee het probleem was opgelost. Sindsdien weet hij dat zijn arts waar dan ook ter wereld via de app dichtbij is. Ook hebben ze meer kennis omdat ze zelf met metingen bezig zijn, en daarmee ook meer controle over hun leven." Bekijk hieronder hoe hartpatiënt Jarko Aikens zich dankzij de app veel meer op zijn gemak voelt:

Blij met hartritme-app: 'Het helpt je rustiger te worden' - NOS

Nils van Herpen van VGZ ziet de hartritme-app als schoolvoorbeeld van wat hij noemt 'zinnige zorg'. "Op alle vlakken scoort de app goed. De verzekerden vinden het prettig, de kwaliteit van behandelen gaat omhoog en het scheelt in kosten." Als de app zou worden gebruikt bij de behandeling van de ongeveer 140.000 patiënten met hartritmestoornissen in Nederland, hoeft ongeveer twee derde van hen niet meer naar het ziekenhuis te reizen, schat VGZ. Dat scheelt enorm in tijd en kosten. De verzekeraar stimuleert al langer initiatieven die zorg op een nuttige wijze digitaliseren, onder andere met een jaarlijkse prijs, de Zinnige Zorg Award. Toch is de invoering van digitale applicaties niet zo eenvoudig. Vijf tot veertien dagen eerder herstel Neem de laatste winnaar van de Zinnige Zorg Award: een app genaamd ikHerstel, die patiënten na een operatie via een gepersonaliseerd herstelplan begeleidt. De app wordt al enige tijd op beperkte schaal toegepast. Meerdere wetenschappers van het Amsterdam UMC zijn op onderzoek naar de effectiviteit van de app gepromoveerd. Uit hun bevindingen blijkt dat mensen die de app gebruikten vijf tot veertien dagen eerder herstellen en dat er kosten bespaard worden. "Dat is natuurlijk prachtig", zegt de directeur van ikHerstel, Jeroen de Wilde. "Alleen moeten we nu een manier bedenken die helpt om de app makkelijker te implementeren, zodat ziekenhuizen en hun patiënten de app ook echt gaan gebruiken." Volgens hem moeten apps vooral gekoppeld worden aan andere digitale systemen in het ziekenhuis, als ze succesvol willen zijn. "Geen app afzonderlijk is de heilige graal. Maar als je verschillende goede apps zo kunt koppelen aan bestaande digitale infrastructuur dat ze onderdeel worden van een totaalpakket, dan zijn ze aantrekkelijk voor ziekenhuizen. En de arts hoeft dan niet voor tien verschillende apps een wachtwoord in te tikken."

Quote We willen voorkomen dat ziekenhuizen allemaal het wiel opnieuw gaan uitvinden. Als je iets goed kunt kopiëren, doe dat dan, want het scheelt geld en ontwikkeltijd. Dianda Veldman, Patiëntenfederatie