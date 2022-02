Haagse burgemeester: kiezer heeft recht op duidelijkheid over corruptiezaak De Mos

De Haagse burgemeester Jan van Zanen is niet blij met de trage afhandeling van het justitieel onderzoek naar raadslid Richard de Mos, de lijsttrekker van de grootste partij van de stad, Hart voor Den Haag. Zo'n 2,5 jaar nadat er huiszoekingen zijn gedaan op verdenking van corruptie, is nog steeds niet duidelijk of de politicus zal worden vervolgd. De Mos en zijn partij doen wel weer mee met de verkiezingen van volgende maand. Hij doet het goed in de peilingen.

"Ik vind het heel vervelend, to put it mildly, dat we nog steeds niet weten wat er aan de hand is", zegt Van Zanen. "Ik heb er verschillende keren over gesproken met de hoofdofficier van justitie en de top van het Openbaar Ministerie. Ik heb gezegd: maak haast. Ik vind dat de kiezer recht heeft op duidelijkheid, maar ik denk niet meer dat het lukt voor de verkiezingen."

Slecht voor iedereen

"Het hangt boven de verkiezingen en dat leidt af", meent de burgemeester, die zich inhoudelijk niet uitlaat over de zaak. "Voor iedereen, voor alle kiezers en voor alle 495 mensen die zich kandidaat hebben gesteld in Den Haag is dit slecht. Maar ja, we zullen het ermee moeten doen."

Van Zanen vindt dat er bij corruptiezaken tegen politici meer haast gemaakt moet worden. "Ik zou willen dat bij dit soort publieke functionarissen, bij zaken die met de democratie te maken hebben, het OM zich dat aan de voorkant realiseert en dan tempo maakt. Voor zover dat kan."

Een woordvoerder van het landelijk parket van het OM laat desgevraagd weten dat het niet mogelijk is om het onderzoek te versnellen. "Dit soort onderzoeken neemt nu eenmaal veel tijd in beslag. Er zijn veel documenten en we moeten veel mensen spreken." Hij kan niet zeggen wanneer er wel duidelijkheid komt.