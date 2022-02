Vrouw die haar baby levend in container gooide krijgt vier jaar cel

Een vrouw van 31 die haar baby levend in een vuilcontainer heeft gegooid, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Het kindje, een meisje, overleefde het doordat een voorbijganger het hoorde huilen, waarna de brandweer het heeft gered.

De vrouw is schuldig bevonden aan poging doodslag. Ze liet de baby in de nacht van 26 oktober 2014 achter in een vuilcontainer in Amsterdam. Ze had haar kind in een dichtgeknoopte plastic tas gestopt. De politie kwam pas vorig jaar, bijna zeven jaar later, de moeder op het spoor; een vingerafdruk op de tas werd toen vergeleken met vingerafdrukken in een internationale databank. Ze werd uiteindelijk in april aangehouden in Duitsland en overgeleverd.

De vrouw bekende in een politieverhoor dat ze het meisje in de container had gegooid, maar ze zou hebben gedacht dat ze niet meer leefde. Later trok ze deze bekentenis in en zei ze dat ze zwanger was geraakt na een verkrachting en de baby kort na de bevalling aan twee mannen had gegeven, onder wie de man die haar verkracht zou hebben. Die zouden haar later verteld hebben dat het kind was overleden en begraven.

Daderinformatie

De rechtbank in Amsterdam oordeelt dat haar verklaring niet geloofwaardig is. Ze heeft ook tegenstrijdige informatie gegeven en had kennis over het voorval die alleen de dader kon weten, zoals waar de container precies stond en dat er een speentje in de tas zat.

Waarom de vrouw de baby heeft achtergelaten in de container blijft onduidelijk. De rechtbank woog de verstandelijke beperking van de vrouw mee in het oordeel; ze is daardoor verminderd toerekeningsvatbaar. Maar dat het kind het heeft overleefd, is uitsluitend aan de voorbijganger te danken, benadrukt de rechtbank.

De baby is na de vondst ondergebracht in een pleeggezin en maakt het volgens de rechtbank goed. "Maar de kans bestaat dat zij ooit te weten komt wat er met haar is gebeurd en wie dat heeft gedaan."

De vrouw hoeft niet verplicht te worden opgenomen in een kliniek voor een behandeling; de rechtbank ziet geen aanwijzingen dat ze nog een gevaar voor zichzelf of anderen vormt.