FNV wil contract en achterstallig loon voor Deliveroo-bezorgers

Vakbond FNV sleept maaltijdbezorger Deliveroo opnieuw voor de rechter. FNV eist voor twee maaltijdbezorgers een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast moeten de bezorgers achterstallig loon krijgen op basis van de cao Beroepsgoederenvervoer, meent de vakbond.

Deliveroo besloot in 2017 om alleen nog maar zzp'ers als bezorger aan te nemen. Volgens het bedrijf kregen bezorgers veel meer vrijheid om zelf invulling te geven aan het werk. Maar in 2019 oordeelde de rechter dat de Deliveroo-bezorgers schijnzelfstandigen zijn en volgens de cao betaald zouden moeten worden.

Onzekerheid

"Het gaat niet alleen om geld. Het is ook een stukje zekerheid dat je krijgt", zegt Debbie Berendsen, een van de twee bezorgers die nu met hulp van de FNV een dienstverband eist. "Het nadeel van het zzp'erschap is dat je niet betaald krijgt als je ziek bent of een ongeluk hebt gehad." Zelfs als ze wel werkt, blijft het onzeker. "Soms zegt de klant de bestelling tussendoor af, dan krijg je niets."

Een contract zou die onzekerheid wegnemen. Berendsen zou er ook financieel op vooruitgaan. Nu brengt ze pizza's, Indiase curry's en sandwiches rond in Arnhem voor soms zo'n 4 à 5 euro per ritje. "Als maaltijdbezorger werk je veel in de avonden en in de weekenden. Dan krijg je volgens de cao gewoon toeslagen."

'Meerderheid wil juist zelfstandigheid'

Bovendien zijn de maaltijdbezorgers geen ondernemers, zegt FNV-bestuurder Joris den Ouden. "Ze kunnen niet onderhandelen over hun tarief en Deliveroo bepaalt hoe ze hun werk moeten doen. Daarmee zijn ze geen ondernemer en dus werknemer, want meer smaken kent het arbeidsrecht niet."

Een woordvoerder van Deliveroo laat weten dat de FNV eraan voorbijgaat dat de overgrote meerderheid van de bezorgers juist flexibiliteit en zelfstandigheid wil. Het bedrijf is dan ook in beroep gegaan tegen de gerechtelijke uitspraak uit de 2019. Dat hoger beroep dient op 11 september.