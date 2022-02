Schouten blij met supersnelle gouden rit: 'Ik moest echt aan de bak'

Dat Irene Schouten ook de 5.000 meter zou winnen op de Olympische Spelen in Peking leek vooraf eigenlijk zo goed als zeker, maar de manier waarop ze dat deed, was zeer indrukwekkend. Schouten won haar tweede goud met overmacht: met een razendsnelle tijd (6.43,51) was ze maar liefst 4,67 seconde sneller dan de nummer twee, Isabelle Weidemann. Daarmee reed ze het olympisch record van Claudia Pechstein uit 2002 uit de boeken én verbeterde ze het Nederlands record. "O, dat Nederlands record had ik helemaal niet bedacht", vertelde Schouten verbaasd na afloop. "Ik dacht wel aan een persoonlijk record en een olympisch record, maar dat nationale record was ik even vergeten." Bekijk hieronder de reactie van Irene Schouten na haar gouden race op de 5.000 meter.

Schouten vreesde vooraf vooral voor de tijd van Weidemann, maar tweevoudig olympisch kampioene Martina Sáblíková reed ook een ijzersterke rit. "Ik zag hun tijden en toen dacht ik wel: oké, ik moet echt aan de bak. Maar, ik voelde me voor de wedstrijd al heel goed." In de laatste rondjes kon Schouten zelfs nog versnellen en ze finishte met een slotronde van 31,1 seconden. "Toen kwam er een mooie tijd uit en goud. Ik wilde niet te veel rijden op tijden, ik wil rijden wat ik kan. Voor nu was het echt supergoed."

Schouten heeft volgende week nog twee kansen op olympisch goud. Dinsdag rijdt ze samen met Ireen Wüst en Antoinette de Jong de ploegenachtervolging en volgende week zaterdag rijdt ze de afsluitende massastart. "Het zijn totaal andere onderdelen", aldus Schouten. "Ik kan supergoed rijden met de ploegenachtervolging en de massastart, maar ik ben afhankelijk van anderen hoe het gaat in de race. Maar, ik ben in goeden doen en dat scheelt een hoop." Samplonius en In 't Hof onder indruk Schaatscoach Arjan Samplonius vond dat zijn pupil Schouten fantastisch reed. "Ze gaat steeds beter schaatsen. Het is echt volledig haar verdienste. Het vertrouwen is erin gekomen en sindsdien rijdt ze echt fantastisch. Dat is heel mooi om te zien." Sanne in 't Hof, de andere Nederlandse rijdster die in actie kwam op de 5.000 meter, was ook onder de indruk van de rit van Schouten. Ze eindigde zelf als zevende. "Wat een ijzersterke rit van Irene. Echt ontzettend knap en dik verdiend."