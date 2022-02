Schouten is koningin van de lange afstanden in Peking: ook goud op vijf kilometer

Schouten won haar tweede goud met overmacht: met een razendsnelle tijd (6.43,51) was ze maar liefst 4,67 seconde sneller dan Weidemann. Daarmee reed ze ook het olympisch record van Claudia Pechstein uit 2002 én het Nederlands record van Carien Kleibeuker uit 2015 - gereden op het snelle ijs van Salt Lake City - uit de boeken.

Irene Schouten is de koningin van de lange schaatsafstanden bij de Olympische Spelen in Peking.

Oppermachtige Schouten wint ook 5.000 meter in razendsnelle tijd - NOS

Schouten is de derde Nederlandse vrouw die de olympische titel op de 5.000 meter wist te veroveren. Alleen Yvonne van Gennip (1988) en Esmee Visser (2018) gingen haar voor.

Het brons ging naar de Tsjechische Martina Sáblíková. Sanne in 't Hof eindigde bij haar olympisch debuut als zevende.

In de rit daarna dook Weidemann dankzij een sterke slotfase met 6.48,18 ruim onder de tijd van de 34-jarige Sáblíková, waarna Schouten precies wist wat ze moest rijden om het goud te pakken.

De Tsjechische, tweevoudig olympisch kampioene en tienvoudig wereldkampioene op de 5.000 meter, reed in een sterke race naar 6.50,09.

Vooraf vreesde Schouten vooral voor de Canadese Weidemann, die zaterdag het brons veroverde op de 3.000 meter. Maar in de vierde rit werd duidelijk dat ook outsider Sáblíková een gooi zou kunnen doen naar de medailles.

Schouten stond als topfavoriete aan de start in Peking. Vorig jaar veroverde ze haar eerste wereldtitel op de vijf kilometer en dit seizoen is de Noord-Hollandse ongeslagen op lange afstanden.

Net als bij haar gouden drie kilometer reed Schouten in de slotrit tegen de Italiaanse Francesca Lollobrigida. Beide schaatssters begonnen sneller dan Weidemann en halverwege de race nam Schouten afstand, nadat ze op de kruising nog even had kunnen profiteren van de Italiaanse.

Schouten kan meestal in de laatste ronden nog versnellen en dat lukte haar in Peking ook, met verve. Met een razendsnelle slotronde van 31,1 liet ze geen spaan heel van de tijd van Weidemann.