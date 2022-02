Van de Zandschulp laat zich in Ahoy verrassen door qualifier

In de vorige ronde had Lehecka nog de als vijfde geplaatste Canadees Denis Shapovalov verrast en nu boog ook Van de Zandschulp het hoofd tegen de 20-jarige nummer 137 van de ATP-lijst.

Van de Zandschulp ging uitstekend van start. Er leek niets aan de hand en Lehecka had op het hardcourt van Ahoy in het begin niets in te brengen. Binnen 27 minuten was het 6-1.

Na de gewonnen eerste set werd Van de Zandschulp slordiger, liet hij kansen liggen en zag hij de Tsjech langszij komen. De Veenendaler bleef in het vervolg afzwaaiers slaan, oogde nerveuzer en Lehecka liet zien dat zijn zege in de eerste ronde geen toevalstreffer was.

Donderdagavond kan Tallon Griekspoor zich als enige Nederlander bij de laatste acht voegen. De Hongaar Márton Fucsovics is zijn tegenstander.