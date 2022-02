Oud-directeur Kanjer Wens in Almere verdacht van ontucht

Voormalig directeur Peter V. van Kanjer Wens Nederland uit Almere wordt verdacht van ontucht met minderjarige jongens. De 54-jarige man werkte tot oktober vorig jaar voor de stichting die wensen probeert te vervullen van kinderen met een ernstige aandoening of een chronische ziekte.

De ontucht zou hebben plaatsgevonden tijdens het werk van de Almeerder voor die stichting, meldt Omroep Flevoland.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat er twee keer aangifte is gedaan tegen een medewerker van Kanjer Wens Nederland. Het gaat om ontucht met twee minderjarige jongens in januari 2020.

Tijdens het onderzoek bleek dat de man mogelijk ook betrokken is bij een eerder zedendelict. Dat incident, waarbij het slachtoffer ook minderjarig was, vond plaats voordat de verdachte bij Kanjer Wens Nederland werkte.

Voorwaarde geschonden

Peter V. werd juni vorig jaar opgepakt. Daarna is hij door de rechtbank weer vrijgelaten. Hij bleef wel verdachte en moest aan enkele voorwaarden voldoen. Eén van die voorwaarden was dat hij niet met kinderen mocht werken. Volgens het OM schond hij deze voorwaarde en is hij daarom een paar dagen geleden weer opgepakt.

Gisteren is hij opnieuw voorgeleid voor de rechtbank en opnieuw vrijgelaten. Hij blijft verdachte. De zedenrecherche doet nog onderzoek naar de zaak, aldus het OM dat verder geen mededelingen doet.

Kanjer Wens Nederland wil geen commentaar geven.