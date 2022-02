Parijse politie verbiedt truckersprotest; truckers uit alle richtingen op weg naar Parijs

Volgens de politie in Parijs is er geen demonstratie aangemeld en dreigt de truckersactie de openbare orde te verstoren. Ook is de Franse overheid bang dat de truckersactie de gele hesjes-beweging nieuw leven inblaast. De gele hesjes protesteerden voor de coronapandemie tegen verhoogde brandstofprijzen, wat geregeld uitliep op ongeregeldheden.

De demonstrerende chauffeurs zouden het verkeer in het weekend willen blokkeren en maandag naar Brussel willen rijden om het protest daar voort te zetten.

De politie in Parijs heeft een demonstratie met vrachtwagens en andere voertuigen verboden. In Frankrijk zijn truckers onderweg naar Parijs om er zaterdag en zondag tegen de coronamaatregelen te demonstreren.

De autoriteiten waarschuwen dat het blokkeren van de openbare weg kan worden bestraft met boetes tot 4500 euro en een gevangenisstraf van twee jaar.

In Canada demonstreren truckers al bijna twee weken. In Ottowa is de noodtoestand uitgeroepen. Ook beginnen de blokkades van de grens van Canada en de Verenigde Staten de economie te ontregelen.

Truckersactie in Nederland

Ook in Nederland wordt een truckersactie voorbereid. Sinds eind januari klinkt via sociale media de roep om met trucks, tractoren en andere voertuigen te gaan rijden. Dat zou hier op zaterdag moeten beginnen, met als uiteindelijke doel een blokkade in Brussel.

Deelnemers krijgen het advies voldoende eten en brandstof mee te nemen voor een langdurige actie. Een Telegram-kanaal dat de actie probeert te coördineren heeft zo'n 19.000 volgers. Het is nog niet bekend welke routes de actievoerders in Nederland gaan rijden en waar zij zich verzamelen.

In Canada hebben boze truckers inmiddels de grensovergangen met de VS geblokkeerd: