Rotterdam Centraal populairste grote treinstation

Treinreizigers vinden Rotterdam Centraal het beste grote station van Nederland. Van de kleine stations is het historische stationsgebouwtje in Overveen (tussen Haarlem en Zandvoort) het populairst.

Rotterdam Centraal krijgt het rapportcijfer 8,0. Overveen scoort met een 8,2 nog net iets beter. Dat blijkt uit de Stationsbelevingsmonitor 2021, een onafhankelijk onderzoek door I&O research in opdracht van NS en ProRail onder 76.000 reizigers.

Sinds de opening van het nieuwe Rotterdam Centraal in 2014 stijgt de waardering van het station onder reizigers elk jaar. Ten opzichte van vorig jaar vinden mensen het station nog sfeervoller en kleurrijker, meldt Rijnmond. Het personeel ervaren ze als klantvriendelijk. De verlichting is goed, de directe omgeving van het station is prettig. Wachten is volgens de reizigers comfortabel en er is een goed winkelaanbod.

Grote verbouwing

De andere grote stations krijgen ook goede cijfers. Utrecht Centraal krijgt een 7,9, Den Haag Centraal een 7,6 en Amsterdam Centraal scoort een 7,5.

Station Groningen, in 2019 nog uitgeroepen tot het mooiste station van Nederland, moet het volgens de Stationsbelevingsmonitor in 2021 doen met een 7,4. Dat heeft mogelijk te maken met de grote verbouwing van het historische hoofdgebouw en de verschillende sporen.

Plantenbakken tegen overlast

Het slechtst scoort station Rotterdam Zuid: een 5,8. Dat komt volgens de onderzoekers vooral door de aanwezigheid van hangjongeren. NS laat weten maatregelen te nemen: "Er zijn afspraken met politie en gemeente over extra toezicht. Eigen medewerkers van Veiligheid & Service zijn er ook regelmatig. Ook komt er extra cameratoezicht, wordt er meer schoongemaakt en zijn er plannen om het station te vergroenen met plantenbakken."