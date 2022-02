Amerikaanse teamleider Anne Frank-onderzoek verwerpt kritiek

"Ik was voorbereid op enige weerstand die een nieuwe theorie afkomstig van buitenstaanders teweeg zou brengen, maar niet in de mate die wij hebben ervaren", schrijft Pankoke. Auteurs en historici die in het verleden onderzochten wie Anne Frank verraden zou hebben, kregen nooit zo'n "giftige aanval" op hun theorie.

Pankoke schrijft op de website van het onderzoeksteam dat er vooral in Nederland veel kritiek loskwam. In het buitenland zou er juist veel lof zijn geuit.

Waar richtte de kritiek op het onderzoek zich op? Daar kun je meer over lezen in dit stuk , waarin experts kort na publicatie reageren op de resultaten. Ook de Nederlandse uitgever die het boek erover heeft uitgebracht, nam er al snel afstand van, bood excuses aan en trok de conclusie dat een "kritischer" houding op zijn plek was geweest.

Pankoke vraagt zich af of het aanwijzen van een prominente Jood, een lid van de Joodse Raad, de reden is dat er zulke felle reacties loskwamen. Volgens Pankoke was er veel minder weerstand toen bijvoorbeeld de Joodse verrader Ans van Dijk werd genoemd. "Het lijkt erop dat er sprake is van een dubbele standaard bij het beoordelen van ons werk."

De Amerikaan vindt verder dat critici er blijk van geven niet goed te begrijpen hoe het onderzoek is gedaan, ze zouden te weinig verstand hebben van coldcaseonderzoek. Een van de kritiekpunten was dat het onderzoek niet wetenschappelijk was. Pankoke zegt daarop dat er veel wetenschappelijke en technische elementen in het onderzoek zitten.

Centraal in de theorie van het onderzoeksteam is een anoniem briefje dat kort na de oorlog bij Otto Frank, de vader van Anne Frank, was bezorgd. Het bestaan daarvan was al bekend, maar het team wist een door Otto Frank gemaakte kopie van het briefje terug te vinden. Er stond in dat Van den Bergh de schuilplaats had verraden aan de Duitsers. De notaris zou bovendien een hele lijst met onderduikadressen hebben doorgegeven.

Verschillende experts zetten vraagtekens bij het briefje. Het zou bijvoorbeeld geschreven kunnen zijn door iemand die Van den Bergh zwart wilde maken. Ook zou er helemaal geen bewijs zijn dat er adressenlijsten hebben bestaan. Deskundigen noemden het zelfs zeer onwaarschijnlijk dat die zijn opgesteld.

"Er is na de oorlog heel hard over de Joodse Raad geoordeeld, niet in de laatste plaats in Joodse kring. Als er iets van bewijs was geweest dat er lijsten waren geweest met ondergedoken Joden, dan was dat na de oorlog echt allang naar voren gebracht", reageerde emeritus hoogleraar Holocaust- en Genocidestudies Johannes Houwink ten Cate van de Universiteit van Amsterdam. Pankoke reageert niet specifiek op de kritiek dat er geen enkel bewijs is voor het bestaan van de adressenlijsten.

Critici zeiden ook dat het briefje na een politieonderzoek in de jaren 60 al verworpen was als lasterlijk. Bovendien werd naar voren gebracht dat het zeer onwaarschijnlijk is dat een vooraanstaand lid van de Joodse Raad vele Joden heeft verraden. Pankoke zegt daarop dat een kenmerk van een coldcaseonderzoek is dat je eerdere bevindingen niet accepteert: "Je moet alles bevragen."